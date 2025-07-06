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لبنان

إستهدافات للضغط؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2025 | 01:45
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قالت مصادر مطلعة إن "الاستهدافات الإسرائيلية التي وقعت أمس في جنوب لبنان جاءت بهدف الضغط فقط، اذ لا يبدو أن لدى إسرائيل بنك أهداف جديد يمكن البناء عليه، اقله هذا الذي ظهر أمس".
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وأضافت: "لقد استهدف العدو  عنصراً من حزب الله لا يحمل أي صفة قيادية، كما حاول افتعال حالة تصعيد ميداني من دون تحقيق أي نتائج عملية ملموسة".
 
 
واعتبرت أنَّ "هذا النمط من الضربات يوحي بأن تل أبيب تسعى فقط إلى رفع منسوب الضغط عبر النار خلال المسار التفاوضي، من دون التورط في مواجهة شاملة، في ظل الفشل في جر حزب الله إلى رد مباشر".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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