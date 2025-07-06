إستهدافات للضغط؟

قالت مصادر مطلعة إن "الاستهدافات التي وقعت أمس في جاءت بهدف الضغط فقط، اذ لا يبدو أن لدى بنك أهداف جديد يمكن البناء عليه، اقله هذا الذي ظهر أمس".

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وأضافت: "لقد استهدف العدو عنصراً من لا يحمل أي صفة قيادية، كما حاول افتعال حالة تصعيد ميداني من دون تحقيق أي نتائج عملية ملموسة".

واعتبرت أنَّ "هذا النمط من الضربات يوحي بأن تسعى فقط إلى رفع منسوب الضغط عبر النار خلال المسار التفاوضي، من دون التورط في مواجهة شاملة، في ظل الفشل في جر حزب الله إلى رد مباشر".