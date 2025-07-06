Advertisement

لبنان

"الحرب قريبة": تهويل ام واقع؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
06-07-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1387369-638873888959907758.jpg
Doc-P-1387369-638873888959907758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد الحرب في غزة مرحلة معقدة ودامية، على عكس ما كان يظن البعض حين راهن على انتهاء سريع مع تدخلات دولية وطرح أوراق تفاهم. ملاحظات حركة "حمــاس" على الورقة الأميركية تشير إلى أن المسار التفاوضي لن ينتهي بسرعة قياسية، في ظل تعقيدات ميدانية تتزايد كل يوم. وفي الواقع، فإن التصعيد الأخير في العمليات ضد الجيش الإســرائيلي داخل غزة يعكس إصرار الفصائل على استنزاف القوات المتوغلة، خاصة بعد أن سيطر الجيش على أكثر من نصف القطاع ودخل في تماس مباشر مع مجموعات مقاتلة. وقد سجل الشهر الماضي أعلى حصيلة قتلى في صفوف الجنود الإســرائيليين منذ عامين، في مؤشر على تغيّر واضح في المعادلة.
Advertisement

في موازاة هذا المشهد، برز موقف لبناني رسمي حول سلاح "حزب الله"، وهو موقف قد لا يرضي الأميركيين ولا الإســرائيليين، إذ يتعامل مع الملف من زاوية الواقع المحلي وتوازناته، لا من باب التسويات المفروضة. هذا الموقف اللبناني، يترافق مع تصعيد في الخطاب الإسـرائيلي يُلمّح إلى احتمال تسخين الجبهة مع لبنان، لكن هل هذا الخيار واقعي؟ وهل من مصلحة إســرائيل فعلاً خوض حرب جديدة؟

التهويل موجود، لكن الحسابات أكثر تعقيداً. بالرغم من ظروفه الداخلية والضغوط الاقتصادية، إلا أن "حــزب الله" قد يخرج مستفيداً من أي حرب جديدة، لعدة أسباب. أولاً، يملك اليوم شرعية داخلية صلبة، كونه التزم بوقف إطلاق النار بعد حرب أيلول ولم يرد على الخروقات المتكررة، ما يمنحه مبررًا شعبيًا لأي رد فعل مستقبلي، اقله في بيئته.

ثانياً، إســرائيل لا تملك اليوم بنك أهداف مشابه لما كان في ايلول. فبناء هذا البنك تطلب نحو عشرين عاما من العمل الاستخباراتي، بينما "الحزب" اليوم بات أكثر تعقيدًا، وأكثر تمرساً في إخفاء البنية التحتية والقيادة. منذ اغتيال الصفين الأول والثاني، لم تعد القيادات معروفة، كما أن أساليب التفكير والتخطيط داخل "الحزب" لم تعد مكشوفة أمام أجهزة الاستخبارات الإســرائيلية.

وأخيرًا، فإن الحرب، وإن كانت مكلفة على الحزب وبيئته، إلا أنها ليست مغامرة سهلة كما يتخيّل البعض في تل أبيب. فتح جبهة جديدة قد يعني مواجهة مفتوحة لفترة، وهو ما قد يشكل مجازفة سياسية وعسكرية في توقيت حساس.
 
فهل تخاطر إسـرائيل فعلاً؟ الجواب لا يزال في مهبّ التصعيد..
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
البعريني: ما يُحكى عن دخول مجموعات أجنبية إلى لبنان تهويل
lebanon 24
06/07/2025 13:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تهويل ممنهج شرقا وجنوباً...
lebanon 24
06/07/2025 13:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" تكشف: إسرائيل تتوقع دخول أميركا الحرب ضد إيران قريباً
lebanon 24
06/07/2025 13:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وقعنا اتفاقا مع الصين ونتوقع توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبا
lebanon 24
06/07/2025 13:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:35 | 2025-07-06
06:28 | 2025-07-06
06:09 | 2025-07-06
06:04 | 2025-07-06
06:02 | 2025-07-06
06:00 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24