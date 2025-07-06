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لبنان

ما جديد "حماس" في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2025 | 02:15
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وسط تصاعد الحديث عن الضغط باتجاه معالجة ملف سلاح "حزب الله"، برزت على المقلب الآخر تفاصيل تتعلق بوضعية حركة "حماس" في لبنان لاسيما بعد التحذير الرسمي الذي تلقته قبل أشهر قليلة ومفاده عدم الإقدام على ممارسة أي نشاط عسكريّ انطلاقاً من الأراضي اللبنانية.
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وقالت مصادر مسؤولة في "حماس" لـ"لبنان24" إنَّه العلاقة "ممتازة جداً" مع الدولة اللبنانية، متحدثة عن تنسيقٍ عالي المُستوى لاسيما مع الأجهزة الأمنية.
 
ونفت المصادر عينُها أي معلومات تتحدث عن وجود مواقع عسكريّة للحركة قد جرى تسليمها للمرجعيات الأمنية، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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