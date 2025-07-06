ما جديد "حماس" في لبنان؟

وسط تصاعد الحديث عن الضغط باتجاه معالجة ملف سلاح " "، برزت على المقلب الآخر تفاصيل تتعلق بوضعية حركة " " في لاسيما بعد التحذير الرسمي الذي تلقته قبل أشهر قليلة ومفاده عدم الإقدام على ممارسة أي نشاط عسكريّ انطلاقاً من الأراضي .

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وقالت مصادر مسؤولة في "حماس" لـ" " إنَّه العلاقة "ممتازة جداً" مع ، متحدثة عن تنسيقٍ عالي المُستوى لاسيما مع .

ونفت المصادر عينُها أي معلومات تتحدث عن وجود مواقع عسكريّة للحركة قد جرى تسليمها للمرجعيات الأمنية، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً.