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لبنان

مراكز أمنية داخل بيروت.. من المسؤول عنها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2025 | 02:45
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تسعى بلدية بيروت إلى استحداث "نقاط أمنية" موزعة في مختلف أحياء العاصمة، وذلك لضبط الأمن وتعزيز انتشار عناصر الشرطة ضمن تلك المراكز الثابتة.
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ومن شأن هذه النقاط دعم الحضور الأمني لشرطة البلدية، كما أنها تساهم أيضاً في تسهيل الدوريات المتواصلة ضمن نطاق كل نقطة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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