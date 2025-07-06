مراكز أمنية داخل بيروت.. من المسؤول عنها؟

تسعى إلى استحداث "نقاط أمنية" موزعة في مختلف أحياء العاصمة، وذلك لضبط الأمن وتعزيز انتشار عناصر الشرطة ضمن تلك المراكز الثابتة.

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ومن شأن هذه النقاط دعم الحضور الأمني لشرطة البلدية، كما أنها تساهم أيضاً في تسهيل الدوريات المتواصلة ضمن نطاق كل نقطة.