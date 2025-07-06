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لبنان

سلام: الطريق لاستعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وحصر السلاح

Lebanon 24
06-07-2025 | 03:40
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قال رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الأحد، إنه لا بد من حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أنه كان هناك تقصير في هذا البند منذ اتفاق الطائف.
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وخلال زيارة له لمنطقة راشيا، قال سلام إنَّ "الطريق الى استعادة الدولة هو استكمال اتفاق الطائف وتصحيح ما شُوه بالممارسة"، وتابع: "من أهم النقاط التي لم تتحقق في الطائف هي اللامركزية الموسعة والإنماء المتوازن ومن دونه لا استقرار في البلد".
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