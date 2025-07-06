مخاوف من ضربات إسرائيليّة جديدة... حقيقة أم مُبالغة؟

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وما يجري حاليّاً بين لبنان وإسرائيل بمثابة مُفاوضات، وتعمد تل أبيب بين فترة وأخرى إلى شنّ غارات عنيفة مُفاجئة على بلدات جنوبيّة، بينما لا تزال الضاحيّة الجنوبيّة والبقاع وغيرها من المناطق من ضمن بنك أهدافها. والغاية من هذه الخروقات والإعتداءات التي يُمكن أنّ تزداد في الأيّام المُقبلة، هي مُمارسة الضغوط على "حزب الله" من أجل تسليم سلاحه فوراً.فبحسب مصادر معنيّة بالشأن العسكريّ، فإنّ "الضربات الإسرائيليّة قائمة كلّ يوم، وقد تشتدّ وتيرتها بعد تسلّم باراك الردّ اللبنانيّ على الورقة الأميركيّة، ونقل مضمونه إلى تل أبيب، التي قد تعمد إلى شنّ غارات جديدة، من أجل دفع "حزب الله" إلى التنازل، وعدم وضع الشروط".بالنسبة إلى إسرائيل، فإنّ وجودها في التلال الخمس اللبنانيّة في الجنوب، الهدف منه حماية أمنها كما تزعم، وفعلت الأمر عينه في ، من خلال توسّعها في الجولان، وتوغلّها في مُحيط دمشق وغيرها من المناطق السوريّة. لذا، تقول المصادر، إنّ "تل أبيب تُريد المُحافظة على مكاسبها الجغرافيّة والعسكريّة، من خلال منطق القوّة المُتمثّل بالغارات وإثارة الخوف والتهجير، وزيادة الضغوطات على خصومها، وعدم الرضوخ للدبلوماسيّة".وتُوضح المصادر أيضاً لـ" "، أنّ "إسرائيل انتهت من الحرب مع ، وتقود الولايات المتّحدة الآن المُفاوضات مع النظام الإيرانيّ، من أجل التوصّل إلى اتّفاق نوويّ يُرضي كلّ من واشنطن وتل أبيب، بينما تتقدّم المُحادثات مع حركة " "، من أجل إنهاء النزاع في غزة". وتلفت المصادر إلى أنّ "الجيش الإسرائيليّ يختتم شيئاً فشيئاً المعارك في الجبهات التي فتحها سابقاً، وهو يجدّ نفسه متفرّغاً من جديد في لبنان، من أجل التعامل مع ملف سلاح "حزب الله".وبينما تعمل الإدارة الأميركيّة عبر موفدها توم باراك على مُعالجة مشكلة السلاح غير الشرعيّ في لبنان، بالأطر الدبلوماسيّة، فإنّ الخيار العسكريّ لا يزال قائماً، وخصوصاً من قبل إسرائيل. فقد غامرت حكومة بنيامين نتنياهو وذهبت بعيداً من خلال فتح جبهة مع إيران، وهي لن تتوانى عن إستئناف الحرب في لبنان، للقضاء على ترسانة "الحزب" الصاروخيّة، إنّ رأت أنّ المُفاوضات بطيئة، وأنّ "حزب الله" يُماطل.وتُذكّر المصادر المطلعة على الشؤون العسكريّة، أنّ "المُحادثات تُخاض تحت النار، لتحصيل المكاسب والإسراع في التوصّل إلى اتّفاق، ما يعني أنّ خيار العدوّ الإسرائيليّ بزيادة وتيرة قصفه للأراضي اللبنانيّة حقيقيّ وغير مبالغ فيه، علماً أنّ إسرائيل لا تحترم الإتّفاقيات الموقّعة، وليس لديها من خطوط حمراء في التعامل مع خصومها".