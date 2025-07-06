"المودعون" يواجهون "المأساة": "نموت يومياً ألف مرّة"



Advertisement أساس ذاك التحرك الإحتجاجي كان لرفض التعميم رقم 169 الصادر عن حاكم مصرف ، وقد اعتبره المودعون بمثابة "تعدّ صارخٍ على حقوقهم، إذ يمنعهم من تقديم أي دعاوى قضائية ضدّ المصارف". يوم الجمعة الماضي، عاد تحرّك المودعين ليبرز مُجدداً في ، فأقيم اعتصامٌ أمام تخلله قطع للطريق هناك قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.أساس ذاك التحرك الإحتجاجي كان لرفض التعميم رقم 169 الصادر عن حاكم مصرف ، وقد اعتبره المودعون بمثابة "تعدّ صارخٍ على حقوقهم، إذ يمنعهم من تقديم أي دعاوى قضائية ضدّ المصارف".

المُطالبات التي يحملها المودعون تصطدم بواقع صعب يعيشونه، فمع عدم وجودة قدرة للاستحصال على أموالهم كاملة من المصارف، يبرزُ "امتعاض صارخ" في أوساطهم أساسهُ أن تحركاتهم تراجعت، في حين أن عدد المشاركين فيها يتراجع ويتقلّص تدريجياً.

أمام ذلك، تخشى أوساطٌ متابعة لحراك المودعين أن تندثر تلك التحركات و"تضيع القضية"، مشيرة عبر " " إلى أن هناك مودعين "يعتمدون" على غيرهم لإقامة الاعتصامات المطلبية بينما لا يحضرون أو يشاركون أو يساهمون فيها.

وفق المصادر، فإنَّ ما يظهر هو أن بعض المودعين شعر بأنه لا طائلة من التحركات في الشارع ولهذا السبب أعرضَ عن المشاركة، وتُضيف: "هناك مودعون تمكنوا من الحصول على ودائعهم الصغيرة عبر المختلفة ولذلك لم تعد تعنيهم المشاركة في التحركات".

وسط كل هذا، تحذر المصادر من أنَّ قضية المودعين باتت تواجه تعقيدات كثيرة خصوصاً أن أوضاعهم لم تذهب إلى تسوية فعلية تثبت حقوقهم، مشيرة إلى أنَّ أي تحركات اليوم يجب أن تكون موسّعة وضاغطة، وتختم: "الكثير من المودعين يعيشون واقعاً مأسوياً.. ضاع في أروقة المصارف ولا نستطيع الحصول عليه.. فعلياً عم نموت كل يوم ألف مرة".