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لبنان

حرّ ورطوبة على الأبواب.. هكذا سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة

Lebanon 24
06-07-2025 | 04:05
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طقس صيفي رطب وحار نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
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الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأحد: صافٍ اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية ، تنشط الرياح أحياناً ويتشكل الضباب المحلي في الفترة المسائية على المرتفعات المتوسطة.
 
الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وبسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها في الداخل وعلى الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرَ وتنشط الرياح أحيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية واستقرارها في الداخل وعلى الساحل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرَ، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
 
 
الأربعاء: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحياناً على المرتفعات.
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