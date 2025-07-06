الخطيب: المقاومة ردعت إسرائيل ونرفض تشويه الحقائق

قال رئيس إنَّ "ما يعيشه اليوم ليس بعيداً عن واقع الأمة كلها، بل هو جزء من الصورة الكلية التي تعيشها الأمة".

Advertisement

ورأى خلال فعالية دينية بمناسبة " " إنّ " في لبنان ردعت العدو "، رافضاً "تشويه الحقائق"، وأضاف: "المقاومة ردعت إسرائيل التي لو استطاعت أن تصل الى الأولي بل الى لما توانت عن ذلك، هل وصلت الى الليطاني فضلاً عن أن تصل الى الاولي؟ هل استطاعت ان تفرض على لبنان وعلى المقاومة ما تريده من تنازلات؟ لم تستطع ان تفرض على لبنان وعلى المقاومة وعلى جمهور المقاومة ما أرادته، هل استطاعت أن تفصل بين جمهور المقاومة وبين المقاومة؟ هل ترون ان بيئة المقاومة رغم الذي حصل من خسائر ومن دمار ومن هل تنازلوا عن مقاومتهم؟ لأنهم يرون أن التنازل عن المقاومة تنازل عن كرامتهم تنازل عن أنفسهم هو بمثابة قتل النفس حينما يتخلون عن المقاومة".

وختم: "اللبنانيون جميعاً أهلنا وإخواننا.. وجودنا مُرتبط بوجودهم ونحافظ عليهم كما نحافظ على أنفسنا ولأن لبنان لا يمكن أن يستمر إلا بوحدة أبنائه ووقوفهم صفاً واحداً في مواجهة العدو".