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لبنان

توقف معمل جون عن انتاج الطاقة.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-07-2025 | 04:33
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تتابع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعمال تنظيف بركة تجميع المياه التابعة لمعمل بولس أرقش (بركة الأولي)، والتي باشرت بها صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 3 تموز 2025.
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وتهدف هذه الأعمال إلى إزالة الوحول والرسوبيات والنباتات المائية والأعشاب اليابسة المتراكمة خلال السنوات الماضية، بما يساهم في تحسين نوعية المياه وضمان استمرارية تدفقها نحو معمل شارل حلو – جون.
 
وبسبب هذه الأشغال، توقّف إنتاج الطاقة مؤقتاً في معمل جون منذ بدء الأعمال، ومن المتوقع أن تستمر عمليات التنظيف لعدة أيام إضافية، على أن يُعاد تشغيل المعمل فور استكمال الأشغال ووفق الكميات المتوفرة من المياه.
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