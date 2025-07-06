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لبنان

وصول سلام إلى شتورة لوضع حجر الأساس لمجمع البقاع الإسلامي

Lebanon 24
06-07-2025 | 04:16
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وصل رئيس الحكومة نواف سلام الى شتوره، لوضع حجر الاساس لمجمع البقاع الاسلامي، بدعوة من النائب حسن مراد، في حضور مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، نواب المنطقة، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، فاعاليات سياسية وحزبية اجتماعية وثقافية.
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