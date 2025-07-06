وصول سلام إلى شتورة لوضع حجر الأساس لمجمع البقاع الإسلامي

وصل رئيس الحكومة الى شتوره، لوضع حجر الاساس لمجمع ، بدعوة من النائب حسن مراد، في حضور مفتي الشيخ ، نواب المنطقة، محافظ البقاع القاضي ، فاعاليات سياسية وحزبية اجتماعية وثقافية.

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