عبدالله: نثني على خطوة وزير الصحة تغطية كلفة زرع الكلى للأطفال

أثنى رئيس النيابية النائب على "خطوة ركان ، بتغطية كلفة زرع الكلى للأطفال ما دون الـ18 سنة".

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واعتبر عبدالله أن من شأن هذا الإجراء أن يحلّ ويسهل العديد من الصعوبات والمعوقات أمام المصابين وأهلهم"، وختم: "حق المواطن في الصحة هو واجب الدولة".



