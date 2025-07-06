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لبنان

عبدالله: نثني على خطوة وزير الصحة تغطية كلفة زرع الكلى للأطفال

Lebanon 24
06-07-2025 | 04:44
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أثنى رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله على "خطوة وزير الصحة ركان ناصر الدين، بتغطية كلفة زرع الكلى للأطفال ما دون الـ18 سنة".
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واعتبر عبدالله أن من شأن هذا الإجراء أن يحلّ ويسهل العديد من الصعوبات والمعوقات أمام المصابين وأهلهم"، وختم: "حق المواطن في الصحة هو واجب الدولة".

 
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