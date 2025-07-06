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لبنان

توقيف سارق محترف في الضاحية الجنوبية.. هذه صورته

Lebanon 24
06-07-2025 | 04:50
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السّرقة، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية في منطقة الضاحية الجنوبية ومحيطها مستخدمًا درّاجة آلية دون لوحات.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات التي قامت بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات، توصّلت إلى تحديد هويّته ومكان وجوده، ويُدعى:

م. ح. أ (مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني)
يوجد بحقّه ثلاث مذكرات توقيف بجرم مخدّرات.

بتاريخ 17-6-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة الحدث أثناء قيامه بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية على متن دراجة آلية نوع (150 ∨) لون أسود دون لوحات تمّ ضبطها.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من ۱۰ عمليات سرقة بطريقة احتيالية في مناطق الحدث، المريجة، حيّ السلم وأوتوستراد السيّد هادي نصر الله حيث يطلب من مواطنين صرافة ورقة مالية من فئة معيّنة وأنّه سوف يعود بعد دقيقة لإعطائهم الأموال، ثمّ يقوم بالفرار على متن الدرّاجة، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدرّاجة المرجع المعنيّ بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
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