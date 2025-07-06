الراعي: عندما تفقد السياسة روح الخدمة تتحوّل إلى صراع المصالح

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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال قداس الاحد الأول، في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، يعاونه المطران الياس نصار، الخوري نافذ صعيب،الوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا ،آمين الديوان الخوري خليل عرب والأب هادي ضو.وحضر القداس النائب السابق جوزيف اسحق، رئيس الرابطة المارونية في أستراليا جون شديد ونائبه دجو يونان، مختار الديمان ريمون البزعوني، مسؤول مكتب " " في الديمان المحامي ماريو صعب، رئيس نادي الديمان الكاتب والصحافي أنطوان فرنسيس، مسؤول كاريتاس الجبة الدكتور ايليا ايليا، وحشد من أهالي الديمان مقيمين مغتربين.وبعد تلاوة الانجيل المقدس ألقى الراعي عظة بعنوان"دعا يسوع رسله الإثني عشر، وأرسلهم، وأعطاهم سلطانًا" (متى 10: 1). قال فيها : "بدأ الربّ يسوع حياته العلنيّة بعمر ثلاثين سنة. فاختار رسله الإثني عشر بأسمائهم للدلالة على محبّته لكلّ واحد منهم، ومن هذه المحبّة ولدت المحبّة فيما بينهم. وأرسلهم ليعلنوا اقتراب ملكوت الله، وليشهدوا لمحبّة المسيح، ويبنوا حضارة المحبّة. وأعطاهم سلطانًا لطرد الأرواح النجسة، ولشفاء الشعب من كلّ مرض وعلّة. إنّ دعوة الرسل وخلفائهم الأساقفة، ومعاونيهم الكهنة، هي من المسيح الذي يختار ويرسل ويعطي سلطانًا".وأردف: "يطيب لي أن أرحّب بكم جميعًا للإحتفال معًا بهذه الليتورجيا الإلهيّة، وبنوع خاص بأهالي بلدة الديمان الأعزّاء، الذين نكنّ لهم كلّ محبّة وتقدير، كما نرحبّ بالآتين من مختلف المناطق. فنقدّم هذه الذبيحة الإلهيّة على نيّتكم، ولشفاء مرضاكم، وراحة نفوس موتاكم، ولحفظ الإيمان في قلوبكم ونموّه. الرسل وخلفاؤهم الأساقفة ومعاونوهم الكهنة، مرسلون من المسيح لمتابعة رسالته، على ما قال: "كما أرسلني أبي، أرسلكم أنا أيضًا" (يو 20: 21). فباسم يسوع يقومون برسالته الخلاصيّة. وأكّد لهم: "من يقبلكم يقبلني" (متى 10: 40). كما أنّ يسوع قبل رسالته من الآب لا من تلقاء نفسه (راجع يو 5: 19 و 30)، هكذا المرسل لا يستطيع شيئًا من دون المسيح مرسله الذي يأخذ منه مهمّة رسالته والسلطان لإتمامها. هؤلاء الرسل يسمّيهم بولس الرسول: "خدّام الجديد" (2 كور 3: 6)، "وسفراء المسيح للمصالحة" (2 كور 5: 20)، و "خدّام الله" (2 كور 3: 6)، وخدّام المسيح ووكلاء أسرار الله" ( 1 كور 4: 1).وقال: "بعد قيامة الربّ يسوع من الموت، وحلول الروح القدس على الرسل يوم العنصرة، أصبح جوهر رسالتهم أن يكونوا شهودًا لقيامة الربّ يسوع، لأنّها مصدر قيامتنا من حالة الخطيئة إلى حالة النعمة، ولأنّها غاية تبشيرنا بالمسيح، إذ لولا القيامة لكان تبشيرنا باطلًا. لقد أرسلهم الربّ ليكرزوا "باقتراب ملكوت السماوات"، وهو ملكوت المحبّة والرحمة، الظاهر في "طرد الأرواح النجسة، والشفاء من كلّ مرض وعلّة". هذا هو إنجيل الملكوت أي دخول الله في حياة البشر، والعيش معهم في شركة الرحمة والحبّ. هذا الإنجيل هو إيّاه يسوع المسيح الإله الذي صار إنسانًا وسكن بيننا. "ملكوت السماء" هو الكنيسة، سرّ الشركة، المؤلّفة من العنصر الإلهيّ والعنصر البشريّ. إنّ رسالة الكنيسة "إعلان ملكوت المسيح"، وتجسيده في أفعال المحبّة والرحمة والعدالة والسلام".وتابع: "ما أحوجنا اليوم في وطننا إلى العودة إلى روح هذا الإنجيل. أرسل الربّ تلاميذه لا ليبسطوا نفوذًا بل ليقدّموا خدمة، لا ليجمعوا حولهم الجموع بل ليذهبوا نحو المهمّشين والجرحى والمتألّمين. الوطن رسالة، واللبنانيّ مرسل في وطنه، لا ليعتزل بل ليشارك، لا ليحتمي في خصوصيّته، بل ليبني مع الآخرين مستقبلًا مشتركًا. ولكن كم من المسؤولين نسوا أنّ المسؤوليّة رسالة خدمة وتضحية لا صفقةٌ. إنّ ما يضعف وطننا اليوم ليس الفقر فقط، ولا الأزمة الإقتصاديّة، بل انعدام الإحساس بالرسالة. عندما تفقد السياسة روح الخدمة تتحوّل إلى صراع المصالح. وعندما ينكمش المواطن في قلقه، وييأس من قدرة التغيير، تتوقّف الرسالة. جميعنا مدعوّون اليوم إلى استعادة معنى "الإرسال" الوطنيّ: أن نخرج من منطق الراحة إلى مجال المبادرة. أن نلتقي الآخر، لا أن نحاربه. أن نخدم بعضنا بعضًا، لا أن نستغلّ بعضنا بعضًا. أن نعود إلى القيم التي بُني عليها لبنان أي المحبّة، الكرامة، العيش المشترك، الإنفتاح، الإبداع. لبنان لا يقوم إلّا إذا حمل أبناؤه مسؤوليّاتهم بروح رساليّة. لبنان يتطلّب أن نكون رسلًا في السياسة، في الإقتصاد، في التربية، في ، في كلّ مجال يخدم الخير العام. أن يحمل كلّ صاحب سلطة رسالته كأمانة لا كإمتياز. أن يرى كلّ مواطن في وطنه رسالة يجب أن تصان، لا غنيمة تقتسم".وختم الراعي: "فلنصلِّ، ملتمسين من الله، بشفاعة سيّدة قنّوبين، أن يبعث فينا روح الرسالة، ويفتح عيوننا على حاجات إخوتنا، ويفتح آذاننا لسماع أنين الناس، ويفتح أيدينا للعطاء، وقلوبنا للمصالحة والبذل والمحبّة. له المجد والتسبيح والشكر الآن وإلى الأبد، آمين".وبعد القداس، استقبل الراعي المشاركين في الذبيحة الإلهية يتقدمهم النائب إسحق ورئيس الرابطة شديد ونائبه يونان اللذين وضعا غبطته في اجواء الزيارة التي يقومون بها لدعم وابناء وأكدا للبطريرك ضرورة انتخاب المغتربين في الدوائر الخمسة عشر ليكونوا ضمن المكون الأساسي السياسي في لبنانثم ألقى الخوري عرب كلمة باسم رعية الديمان طالبا بركة غبطته لابناء الرعية معربا عن عمق الروابط الروحية بين الأهالي وسيد الصرح سائلا الرب أن يعود غبطته بالصحة والسلامة، وقال: "يطيب لنا يا أبانا وراعينا صاحب الغبطة والنيافة أن تلتقي بكم في هذا الصرح الكبير، نحن أبناءك رعية مار يوحنا مارون - الديمان - علية قنوبين - كهنة ومؤمنين، محافظين على هذه العادة التي تحمل في طياتها دلالات كبيرة، وقد باتت تقليدا سنويًا نفتخر ولنسر به ، متمنين لغبطتكم اقامة سعيدة، وللجميع صيفا واعدا وهاننا في ربوع الوادي المقدس، يحمل معه كل الخير والسلام . فباسمي وباسم أخي العزيز وشريكي في الخدمة الرعوية الخوري نافذ صعيب، ولجنة الوقف، والمختار والنادي وسائر الفعاليات والعائلات الديمانية، ولا سيما القادمين منهم من بلدان الانتشار في اوستراليا، وكندا، والحاملين الديمان والوطن في قلوبهم على الدوام أعبر لكم، وغبطتكم الأب والرأس، وهذا ما تعنيه كلمة بطريرك، عن محبتنا لكنيستنا المارونية الأم، ولائتمائنا اليها، ولبطريركها وراعيها السابع والسبعين الذي أعطي له مجد لبنان. ورب قائل، والتاريخ يعلمنا، وهو خير شاهد، إنه عندما تكون البطريركية المارونية بخير، يكون وطنا وجميعنا بخير ؛ واليوم يفيض الخير وتفيض النعم بلقاء أبناء الرعية براعيهم ورأس كنيستهم، وهذا هو لسان حال أبناء الديمان الذين، وان تهللوا بقدومكم ورحبوا ، فإنَّما يُرحبون بسيد الدار، صاحب القلب الكبير الذي يضم الجميع ويتسع لكل أبنائه، وهم عازمون أن يؤكدوا مجددًا على عمق الروابط والعلاقات التاريخية والروحية التي تجمع الديمان بمقام السيد البطريرك، والبطريركية المارونية، وقد توطدت هذه العلاقة أكثر فأكثر تحت عنوان الشركة والمحبة، شعار خدمتكم البطريركية . اننا نلتمس في هذه المناسبة بركتكم الأبوية، مصغين الى توجيهاتكم الحكيمة من ينابيع الإنجيل المقدس، ونسأل الرب يسوع أن يعضدكم بيمينه القديرة، بشفاعة السيدة العذراء ، سيدة قلوبين التي آليتكم على - أنفسكم أن تصلوا مسبحتها مع الآلاف يوميًا، دون توقف، ومار مارون، ومار يوحنا مارون، لتبقوا الأبوية الساهرة على القطيع الصغير بمصابيح مضاءة، وعلى رعية الديمان رعيتكم، التي لها خصوصيتها التاريخية والجغرافية والروحية، والمنتمية إلى أبرشيتكم، أعني الأبرشية البطريركية. وهي رعية متجذرة في هذه الأرض المقدسة، تحافظ على إيمانها، وإيمان أجدادها، وتمتد بأغصانها الى بلدان الإنتشار، وتفتخر بأبنائها هناك يحققون نجاحات باهرة في شتى الميادين، ويشهدون لإيمانهم شهادة حية. ولسنين عديدة يا سيدنا ، نلتقي فيها بغبطتكم في هذا الصرح الكبير ، وان الرب لسميع مجيب".