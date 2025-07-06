المرتضى: عاشوراء ليست جرحاً بل انتصار

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قال الوزير السابق للثقافة ، لمناسبة ذكرى العاشر من محرّم: " ليست جرحًا بل انتصار ففي ذكراها معنى انهزام الباطل أمام الحقّ والظلم أمام العدل والموت أمام الحياة. وفي ندائها "هيهات منّا الذلّة" تتجسّد الكرامة والبطولة وسائر القيم التي لا تحيا الإنسانية إلاّ بها".واعتبر ان "عاشوراء، متى تحقّقت مراميها السامية في كلّ نفسٍ وكل أمّة، فساعتذاك يكون السلام على الأرض".وختم : " كل عاشوراء وجميع اللبنانيين بخير....ما تركتك يا حسين او تنازلت عن القيم التي من اجلها استشهدت انت ومن سار على دربك".