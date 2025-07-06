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لبنان

المرتضى: عاشوراء ليست جرحاً بل انتصار

Lebanon 24
06-07-2025 | 05:45
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قال الوزير السابق للثقافة محمد وسام المرتضى، لمناسبة ذكرى العاشر من محرّم: "عاشوراء ليست جرحًا بل انتصار ففي ذكراها معنى انهزام الباطل أمام الحقّ والظلم أمام العدل والموت أمام الحياة. وفي ندائها "هيهات منّا الذلّة" تتجسّد الكرامة والبطولة وسائر القيم التي لا تحيا الإنسانية إلاّ بها".
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واعتبر ان "عاشوراء، متى تحقّقت مراميها السامية في كلّ نفسٍ وكل أمّة، فساعتذاك يكون السلام على الأرض".

وختم المرتضى: " كل عاشوراء وجميع اللبنانيين بخير....ما تركتك يا حسين او تنازلت عن القيم التي من اجلها استشهدت انت ومن سار على دربك".
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