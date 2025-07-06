حاصباني: على أي أساس تتم صياغة الرد ّعلى ورقة باراك من قبل الرؤساء الثلاثة من دون علم الحكومة؟

كتب نائب السابق عبر حسابه على منصة "أكس": "حتى الآن لم يتخذ أي قرار بخصوص جدول زمني وخطة لحصر السلاح بيد الدولة. فعلى أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة الموفد الأميريكي من قبل الرؤساء الثلاثة من دون علم مجلس الوزراء وقرار منه، وهو الجهة التي أعطاها هذه الصلاحية؟ فهل سيمر الرد عبر مجلس الوزراء ام سيتحمل الرؤساء الثلاثة شخصيا مسؤولية تبعاته".

Advertisement