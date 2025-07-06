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لبنان

حاصباني: على أي أساس تتم صياغة الرد ّعلى ورقة باراك من قبل الرؤساء الثلاثة من دون علم الحكومة؟

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:04
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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "أكس":  "حتى الآن لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرار بخصوص جدول زمني وخطة لحصر السلاح بيد الدولة.  فعلى أي أساس تتم صياغة الرد على ورقة الموفد الأميريكي توم باراك من قبل الرؤساء الثلاثة من دون علم مجلس الوزراء وقرار منه، وهو الجهة التي أعطاها الدستور هذه الصلاحية؟ فهل سيمر الرد عبر مجلس الوزراء ام سيتحمل الرؤساء الثلاثة شخصيا مسؤولية تبعاته".
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