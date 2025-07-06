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لبنان

نائب "القوّات" لأمين عام "حزب الله": repeat after me

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:09
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كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "اكس": "شيخ نعيم، repeat after me، الحرب والسلم شغل كل الشعب اللبناني من خلال دولته. وبسّ".
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