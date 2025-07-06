ايهاب حماده: سنفوز فوزا عظيماً

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شارك الٱلاف من أبناء مدينة في المسيرة العاشورائية الحاشدة، التي دعا إليها " " إحياء لذكرى .انطلقت المسيرة عقب المصرع ، تقدمها الفرقة الموسيفية وفرق كشافة الإمام ، ومواكب الأعلام وحملة صور ، والفرق المنظمة في الهيئات النسائية وجنود الحوراء وفرق جمعية ، تلتها مواكب اللطم من الشباب الذين رددوا اللطميات والشعارات الحسينيةبعدها سارت المسيرة الشعبية الحاشدة من الرجال يتقدمها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب وفاعليات المنطقة، تلتها المسيرة الشعبية الحاشدة للنساء.وشقت المسيرة الحاشدة طريقها باتجاه ساحة السرايا، حيث رددت الحشود الشعارات واللطميات الحسينية.والقى كلمة "حزب الله" النائب اكد فيها ان " حول الاستراتيجية الدفاعية والحفاظ على نقاط قوة هو نقاش داخلي بحت ببن اللبنانيين، وعندما يقود إلى تبني صيغة مدافعة ثابتة، ونحن على اطمئنان لها نذهب إلى الكلام الفصل".اضاف: "يجب تحقيق المندرجات في انسحاب العدو من أرضنا المحتلة، وفي ضمان ثرواتنا وقدرتنا على ضمان مواجهة هذا العدو، الذي يمارس الإبادة والقتل في كل لحظة، وفي ضمان مستقبل أبنائنا، ووجودنا وثرواتنا وارضنا ومستقبلنا وتمكين الدولة من ان تكون قادرة على حماية أبنائها، ومندرجات أن تكون دولة بعد ذلك نذهب في موقف داخلي بحت حول نقاش حول استراتيجية دفاعية، على ان تقود إلى كلام في السلاح الذي يشكل ضمانة لحماية لبنان في صيغة يتفق عليها اللبنانيون جميعا، وتحوز على الإجماع على نقاط القوة وإمكانية الحماية وحفظ الثروات والحماية".وختم بأننا "سنكون مع الحسين وسنفوز فوزا عظيما،على مستوى تحقيق الانتصار".