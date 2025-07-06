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لبنان

ايهاب حماده: سنفوز فوزا عظيماً

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:35
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شارك الٱلاف من أبناء مدينة الهرمل في المسيرة العاشورائية الحاشدة، التي دعا إليها "حزب الله" إحياء لذكرى عاشوراء.
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انطلقت المسيرة عقب المصرع الحسيني، تقدمها الفرقة الموسيفية وفرق كشافة الإمام المهدي، ومواكب الأعلام وحملة صور القادة، والفرق المنظمة في الهيئات النسائية وجنود الحوراء وفرق جمعية القرآن الكريم، تلتها مواكب اللطم من الشباب الذين رددوا اللطميات والشعارات الحسينية

بعدها سارت المسيرة الشعبية الحاشدة من الرجال يتقدمها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة وفاعليات المنطقة، تلتها المسيرة الشعبية الحاشدة للنساء.

وشقت المسيرة الحاشدة طريقها باتجاه ساحة السرايا، حيث رددت الحشود الشعارات واللطميات الحسينية.

والقى كلمة "حزب الله" النائب حمادة اكد فيها ان "النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية والحفاظ على نقاط قوة لبنان هو نقاش داخلي بحت ببن اللبنانيين، وعندما يقود إلى تبني صيغة حامية مدافعة ثابتة، ونحن على اطمئنان لها نذهب إلى الكلام الفصل".

اضاف: "يجب تحقيق المندرجات في انسحاب العدو من أرضنا المحتلة، وفي ضمان ثرواتنا وقدرتنا على ضمان مواجهة هذا العدو، الذي يمارس الإبادة والقتل في كل لحظة، وفي ضمان مستقبل أبنائنا، ووجودنا وثرواتنا وارضنا ومستقبلنا وتمكين الدولة من ان تكون قادرة على حماية أبنائها، ومندرجات أن تكون دولة بعد ذلك نذهب في موقف داخلي بحت حول نقاش حول استراتيجية دفاعية، على ان تقود إلى كلام في السلاح الذي يشكل ضمانة لحماية لبنان في صيغة يتفق عليها اللبنانيون جميعا، وتحوز على الإجماع على نقاط القوة وإمكانية الحماية وحفظ الثروات والحماية".

وختم بأننا "سنكون مع الحسين وسنفوز فوزا عظيما،على مستوى تحقيق الانتصار".
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