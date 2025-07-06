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لبنان

اعتصام احتجاجي في القاع رفضا للتعديات على مياه نبع اللبوة

Lebanon 24
06-07-2025 | 06:50
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دعت فاعليات القاع في بيان، الأهالي إلى المشاركة في اعتصام شعبي سلمي، استجابة لتفاقم أزمة المياه في بلدة القاع، ومع ازدياد معاناة الأهالي نتيجة شح مياه الآبار الارتوازية واستمرار التعديات وسرقة المياه، إضافة إلى الاعتداءات المتكررة على مياه نبع اللبوة الذي يعتبر الشريان الحيوي لري أراضي القاع.
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ويهدف الاعتصام إلى رفع الصوت عاليا بوجه التعديات المستفحلة والإنماء غير المتوازن والحرمان الذي تعانيه البلدة منذ سنوات.

وأكدت الدعوة أن "حضور الأهالي ووقفتهم رسالة واضحة لمن يعنيهم الأمر بأننا لن نسمح للتاريخ أن يكرر نفسه، وأن تتلف مزروعاتنا وتبور أراضينا".
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