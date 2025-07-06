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لبنان

مهرجان "يلا نطير طيارة".. رسائل فرح وسلام تُحلّق في سماء صيدا

Lebanon 24
06-07-2025 | 07:01
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ارتفعت في أجواء مدينة صيدا عشرات الطائرات الورقية الملونة بمختلف الأشكال والأحجام، ضمن مهرجان "يلا نطير طيارة" السنوي الذي تنظمه جمعية "كشافة لبنان المستقبل– مفوضية الجنوب"، على الشاطئ الرملي الشعبي.
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يعد المهرجان تجمعا فريدا يجمع بين الترفيه وروح المغامرة والتحدي، إلى جانب النشاط الرياضي الذي يتطلب جهدا وحركة مستمرة، حيث شارك الصغار والكبار في إطلاق طائراتهم الورقية، وتوزعوا على طول الشاطئ، متبارين في إبراز مهاراتهم في قيادة الطائرات وتطويع سرعة الرياح واتجاهها لتسجيل أطول وأعلى تحليق مستمر.

وقال مفوض عام الجمعية مصطفى حبلي إن "المهرجان يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات الفتية، وتمكينهم من عيش طفولتهم بعيدا عن تأثيرات التكنولوجيا السلبية وكثرتها". وأضاف أن "الشباب عبروا عن روح المغامرة والمتعة التي عاشوها خلال المنافسة، حيث شكلت الطائرات معا موزاييكا مميزا في سماء صيدا، حاملة رسائل سلام ومحبة من المدينة".

يشار إلى أن "المهرجان سبقته حملة تنظيف للشاطئ الرملي نفذها جوالة مفوضية الجنوب في الجمعية"، تأكيدا على "أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة العامة".
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