حادث سير بين 3 سيارات... وسقوط جرحى

وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد باتّجاه ، بين 3 سيارات، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.

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وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية ميدانياً لعدد من الجرحى، فيما تولّى نقل إصابتين إلى ومستشفى هيكل في .



وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة، وقام عناصر من بتنظيم حركة المرور.