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لبنان

حادث سير بين 3 سيارات... وسقوط جرحى

Lebanon 24
06-07-2025 | 07:13
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وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد الهري باتّجاه طرابلس، بين 3 سيارات، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
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وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية ميدانياً لعدد من الجرحى، فيما تولّى الصليب الأحمر نقل إصابتين إلى مستشفى البترون ومستشفى هيكل في الكورة.

وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة، وقام عناصر من قوى الأمن الداخلي بتنظيم حركة المرور.
 
 
 
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