شيخ العقل التقى خلف.. وتواصل مع شيخ جرمانا

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استقبل شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور في دارته في شانيه النائب ملحم خلف، وأجريا جولة افق في الاوضاع المحلية والاقليمية، والهموم والهواجس التي تسيطر على اللبنانيين الحريصين على مستقبل بلدهم ودوره وحدوده التاريخية، وفي ما يجب القيام به لتثبيت واستعادة دور في المنطقة.واستقبل رئيس بلدية عميق هادي توما الذي بحث معه واقع مزار شعوانه في محيط البلدة والحاجة الى تحسينه.واستقبل العديد من المراجعات والزوار، بينهم وفد من آل بصحبة مسؤولين من في عاليه، بحضور الشيخ حسين .واطلع على قضايا متعلقة بمعتمدي مشيخة العقل في الاغتراب وشؤون الجاليات من المستشار الشيخ منير غرز الدين.وفي تواصل بينه وبين الشيخ ابو عهد هيثم كاتبة شيخ مدينة جرمانا في ريف ، جرى التباحث بالوضع العام في وعلى الاخص في منطقة جرمانا، التي تتميز بدورها التاريخي وتماسك عائلاتها، وبكفاءات ابنائها الثقافية والاجتماعية، والتي يؤمل من الدولة اعطاؤها حقوقها المشروعة، لتكون لها مشاركتها الفاعلة في ادارة البلاد واعادة بناء المؤسسات.