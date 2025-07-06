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لبنان

بيئة متماسكة "حتى في ظل وجود تمايز"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-07-2025 | 09:41
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رأت أوساط سياسية مقرّبة من "حزب الله" أن الحملة الإعلامية المكثّفة التي تسعى إلى الإيحاء بوجود خلاف بين "الحزب" والرئيس نبيه بري، ليست سوى محاولة متكرّرة لضرب التحالفات التقليدية داخل الصف الواحد، وزرع الشكوك في بيئة سياسية واجتماعية متماسكة رغم الضغوط والانقسامات.
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واعتبرت هذه الأوساط أن الترويج لفكرة التباعد بين الطرفين يخدم أجندات معروفة، بعضها خارجي وبعضها مرتبط بمصالح داخلية ضيقة، ولا يعكس واقع العلاقة القائمة على شراكة استراتيجية وتنسيق دائم، حتى في ظل وجود تمايز في بعض المقاربات.

وختمت المصادر بالقول: "الواقع أوضح من أي تحليل أو تسريب… وبكل بساطة: خيطوا بغير هالمسلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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