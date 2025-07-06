بيئة متماسكة "حتى في ظل وجود تمايز"

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رأت أوساط سياسية مقرّبة من " " أن الحملة الإعلامية المكثّفة التي تسعى إلى الإيحاء بوجود خلاف بين "الحزب" والرئيس ، ليست سوى محاولة متكرّرة لضرب التحالفات التقليدية داخل الصف الواحد، وزرع الشكوك في بيئة سياسية واجتماعية متماسكة رغم الضغوط والانقسامات.واعتبرت هذه الأوساط أن الترويج لفكرة التباعد بين الطرفين يخدم أجندات معروفة، بعضها خارجي وبعضها مرتبط بمصالح داخلية ضيقة، ولا يعكس واقع العلاقة القائمة على وتنسيق دائم، حتى في ظل وجود تمايز في بعض المقاربات.وختمت المصادر بالقول: "الواقع أوضح من أي تحليل أو تسريب… وبكل بساطة: خيطوا بغير هالمسلة".