المقداد: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة الضامن الحقيقي لحماية الوطن

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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي المقداد، أن "هناك من يعمل لصالح الأميركي في هذا البلد، لكنه خاسر، فالشعب المقاوم، من إلى الضاحية والجنوب، ماضٍ في درب التضحيات حتى الصلاة في ".وأشار في كلمته خلال مسيرة عاشورائية حاشدة نظمها " " في بلدة شمسطار، لمناسبة العاشر من محرم، إلى أن "القلوب يعتصرها الألم واللوعة هذا العام، ليس فقط لمصاب الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار في واقعة الطف، بل أيضًا لغياب شخصية كانت حاضرة دومًا في إحياء مناسبات عاشوراء، سيد الأمة السيد ، الذي كان نعيه للإمام الحسين يمنحنا القوة والدفع في هذه المسيرة المباركة".وأكد "مواصلة السير على نهج كربلاء والمقاومة، وفاءً لدماء ولذكرى عاشوراء التي تحولت إلى هوية راسخة في قلب كل مؤمن وحرّ في العالم"، مشددًا على أن "الظروف مهما اشتدت لن تمنع جمهور من تجديد الولاء لنهج الإمام الحسين".وتابع: "في العاشر من محرم، وقبله، كنا وسنبقى في الميدان، صيفًا أو شتاءً، في الحرّ أو البرد، وفي مواجهة كل خطر، كما وقفنا سابقًا في وجه تهديد داعش، واليوم نواجه الطائرات والمسيّرات والأميركية التي تحلق فوق رؤوسنا، لكننا باقون على عهد الإمام الحسين، معاهدين السيد نصر الله ودماء الشهداء بأننا لن نحيد عن خط كربلاء، ولن ترهبنا طائرة ولا مؤامرة".ورأى أنّ " ما كان ليواجه العدوان لولا خيار المقاومة ودعم الشعب والجيش، هذه الثلاثية الماسية هي الضامن الحقيقي لحماية الوطن، وليس أو الدبلوماسية".وختم المقداد: "قبل المقاومة، كانت السيارات الصهيونية تدخل وتخرج من لبنان بكل حرية، وكانت الطائرات الإسرائيلية تقصف متى تشاء، والمطار مستباحًا دون رادع. لكن منذ العام 1982 مرورًا بعام 1996 و2000 و2006، أثبتنا أن هذا الجبروت الأميركي-الصهيوني يمكن هزيمته، وقد هُزم فعلًا".