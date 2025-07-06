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لبنان

أبو حمدان: نحن لا نبحث عن سلطة أو موقع بل عن كرامة وطن

Lebanon 24
06-07-2025 | 10:39
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شارك عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رامي أبو حمدان، في أجواء العاشر من محرم، في المسيرات العاشورائية التي شهدتها بلدات رياق، علي النهري وحارة الفيكاني، حيث احتشد المئات من أبناء المنطقة في مواكب عزاء جددوا خلالها "البيعة للإمام الحسين والسير على نهجه المقاوم في وجه الظلم والطغيان".
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وخلال كلمة ألقاها في ساحة رياق، شدّد أبو حمدان على أن "أبناء البيئة الحسينية والمقاومة لطالما كانوا في الخطوط الأمامية للدفاع عن الوطن وكرامته، وما زالوا على استعداد لتقديم التضحيات في سبيل صون هذا النهج وحماية لبنان من التهديدات".

وقال: "من تربّى في مدرسة الحسين لا يهاب الظلم، بل يواجهه بثبات وعنفوان. نحن لا نبحث عن سلطة أو موقع، بل عن كرامة وطن، وحفظ دماء الشهداء الذين رسموا بدمهم حدود السيادة والحرية".

وأكد أن "المقاومة ستبقى أمينة على دماء الشهداء، ولن تتخلى عن سلاحها ما دام الخطر ماثلاً، مشيراً إلى أن عاشوراء ليست ذكرى عابرة، بل روح تتجدد كل عام، وتمنح شعبنا القدرة على الصبر والتحدي".

وختم: "هذه الحشود التي ملأت الساحات اليوم، هي عنوان الوعي والانتماء، وشاهد على أن كربلاء حاضرة في كل بيت مقاوم، وأن العاشوراء باقية ما بقي الظلم، والمقاومة باقية ما بقيت الكرامة".

 
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