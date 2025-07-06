جعجع: هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا؟

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صدر عن " " ، البيان الآتي:"منذ أسبوعين تقريبا وحتى اليوم، نسمع بمقترحات أميركية لدفع الوضع في إلى الأمام والخلاص من الاسرائيلي والاعتداءات من جهة، ومن كل سلاح غير شرعي على أرض لبنان من جهة أخرى. وغدا يصل المبعوث الأميركي إلى لبنان والموضوع لم يناقش داخل ولم يتخّذ اي موقف رسمي حتى الآن، وفي هذه المناسبة نريد ان نعرف التالي:أولا، هل عدنا إلى بدعة نظام في اختصاراً للمؤسسات كلها، هذه البدعة التي خربّت لبنان؟ثانيا، من يقوم بالتفاوض في الوقت الحاضر؟ هل أصبحت بانتظار ما سيقوله ، أم ان العكس كان يجب ان يحدث، بمعنى ان يكون حزب الله بانتظار قرار ؟ثالثا، إن من يعمل على إضاعة هذه الفرصة سيتحمّل مسؤولية كبيرة امام اللبنانيين جميعا وأمام التاريخ.لذلك، على الحكومة اللبنانية ان تجتمع من دون إبطاء، وان تحضِّر ردا وطنيا لبنانيا على المقترح بما يؤمِّن فعليا، وليس خطابيا، الانسحاب من لبنان ووقف اعتداءاتها، كما يؤمِّن قيام دولة فعلية تسهر هي على مصالح اللبنانيين ومستقبل أولادهم".وختم : "كفى تلاعبا بمصير لبنان واللبنانيين تعزيزا لموقع في المقبلة" .