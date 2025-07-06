بالصور.. سيارة مسرعة تدهس امرأتين في زحلة

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دهست سيارة مسرعة امرأتين على طريق البردوني في ، ما أدى إلى إصابتهما بكسور ورضوض، وفق ما أفادت به مندوبة " ".وقد تدخلت فرق اللبناني ونقلت المصابتين إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، في حين وصفت حالتهما بالحرجة.وباشرت القوى الأمنية التحقيق في الحادث، بعد توقيف سائق السيارة للتحقيق معه حول ملابسات الحادث وظروفه.