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لبنان

بالصور.. سيارة مسرعة تدهس امرأتين في زحلة

Lebanon 24
06-07-2025 | 12:10
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دهست سيارة مسرعة امرأتين على طريق البردوني في زحلة، ما أدى إلى إصابتهما بكسور ورضوض، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
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وقد تدخلت فرق الصليب الأحمر اللبناني ونقلت المصابتين إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، في حين وصفت حالتهما بالحرجة.

وباشرت القوى الأمنية التحقيق في الحادث، بعد توقيف سائق السيارة للتحقيق معه حول ملابسات الحادث وظروفه.
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