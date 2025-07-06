بمساندة الجيش والبلديات… إخماد حريق اقترب من المنازل في الكورة

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تمكنت فرق الدفاع المدني في مركز اميون ، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني في كفرحاتا وبشري واهدن وبلديات اميون وبشمزين وكوسبا وفرق الجيش من اخماد حريق كان قد شب في خراج بلدة المغر الاحول في الكورة، وقد تجاوزت المساحة التي اخمدت اكثر من 15000 ، وكانت قد اقتربت من المنازل.كما جرى اخماد حريق شب في سيارة في بلدة بالقرب من السيارات.