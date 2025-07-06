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لبنان

بمساندة الجيش والبلديات… إخماد حريق اقترب من المنازل في الكورة

Lebanon 24
06-07-2025 | 12:27
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تمكنت فرق الدفاع المدني في مركز اميون الكورة، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني في كفرحاتا وبشري واهدن وبلديات اميون وبشمزين وكوسبا وفرق الجيش من اخماد حريق كان قد شب في خراج بلدة المغر الاحول في الكورة، وقد تجاوزت المساحة التي اخمدت اكثر من 15000 متر مربع، وكانت قد اقتربت من المنازل. 
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كما جرى اخماد حريق شب في سيارة في بلدة طورزا بالقرب من السيارات.
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