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لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

Lebanon 24
06-07-2025 | 13:11
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 اصدرت قيادة الجيش-  مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 7 /7 /2025 ولغاية 6 /8 /2025 ضمناً بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأسمسقا، مبنى الهيكلية، مبنى البحصاص، وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه" .
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