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لبنان

عن الردّ اللبناني عشية زيارة باراك.. هذه هي الأجواء

Lebanon 24
06-07-2025 | 13:17
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تتصدر الورقة الأميركية التي سلمها الموفد الأميركي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت الاجواء، في سياق انتظار الردّ اللبناني، ومضمون هذا الرد.
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في هذا السياق، قال النائب الياس بو صعب لـmtv أنّ تسليم السلاح سيحصل ضمن استراتيجية أمنية وطنية والحوار مهم.

وأضاف بو صعب، عشية زيارة الموفد الاميركي، ان ردّ الغد ليس سلبياً لكنه ليس الردّ الأخير.

ولفت إلى أنّ باراك مرن لكنّه حاسم لجهة المطلوب من لبنان.
 
من جانبها، أشارت مصادر الجديد إلى أنّ حزب الله غير موافق على مضمون الرد اللبناني على ورقة باراك.

أضافت:" الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين إلى باراك الدي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ويرتكز على حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان".

وقال المصادر أن الموقف الرسمي اللبناني يسعى الى التوازن بين موقف الدولة وموقف حزب الله.

ولفتت المصادر إلى أنّ الورقة ستؤكد على العلاقات الممتازة والسوية مع سوريا ضمن السيادة والتعاون اضافة الى الشق المتعلق باعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
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