عن الردّ اللبناني عشية زيارة باراك.. هذه هي الأجواء

تتصدر الورقة الأميركية التي سلمها الموفد الأميركي توم إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى الاجواء، في سياق انتظار الردّ اللبناني، ومضمون هذا الرد.

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في هذا السياق، قال النائب لـmtv أنّ تسليم السلاح سيحصل ضمن استراتيجية أمنية وطنية والحوار مهم.



وأضاف ، عشية زيارة الموفد ، ان ردّ ليس سلبياً لكنه ليس الردّ الأخير.



ولفت إلى أنّ باراك مرن لكنّه حاسم لجهة المطلوب من .

من جانبها، أشارت مصادر الجديد إلى أنّ غير موافق على مضمون الرد ورقة باراك.



أضافت:" الرد اللبناني قد انجز وسيتم تسليمه الاثنين إلى باراك الدي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ويرتكز على حصر السلاح بيد الشرعية مقابل زيادة الضغط على اسرائيل للانسحاب من ".



وقال المصادر أن الموقف الرسمي اللبناني يسعى الى التوازن بين موقف الدولة وموقف حزب الله.



ولفتت المصادر إلى أنّ الورقة ستؤكد على العلاقات الممتازة والسوية مع ضمن السيادة والتعاون اضافة الى الشق المتعلق باعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.