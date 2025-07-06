المطران خيرالله دعا لإنقاذ سفينة لبنان من الغرق

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أحيت مدينة ورعية وتعاونية صيادي الأسماك ذكرى الصيادين الذين قضوا في البحر، من خلال إقامة "قداس البحر" السنوي على متن قارب في ميناء الصيادين، ترأسه المطران . حضر القداس عدد من الشخصيات والفعاليات المحلية، وعائلات الصيادين.في عظته، شبّه المطران حال اليوم بسفينة وسط عاصفة، مهدّدة بالغرق بسبب الانقسامات والفساد وغياب الإصلاح، داعيًا إلى الإيمان والرجاء ومصارحة وطنية حقيقية. ووجّه نداءً للوحدة والتخلي عن المصالح الضيقة، مؤكدًا أن المحبة وحدها تشكّل سترة نجاة للبنان.واختتمت الذكرى بإلقاء أكاليل الزهر في عرض البحر تكريمًا لأرواح الصيادين الراحلين.