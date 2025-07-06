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لبنان

المطران خيرالله دعا لإنقاذ سفينة لبنان من الغرق

Lebanon 24
06-07-2025 | 13:45
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أحيت مدينة البترون ورعية مار اسطفان وتعاونية صيادي الأسماك ذكرى الصيادين الذين قضوا في البحر، من خلال إقامة "قداس البحر" السنوي على متن قارب في ميناء الصيادين، ترأسه المطران منير خيرالله. حضر القداس عدد من الشخصيات والفعاليات المحلية، وعائلات الصيادين.
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في عظته، شبّه المطران خيرالله حال لبنان اليوم بسفينة وسط عاصفة، مهدّدة بالغرق بسبب الانقسامات والفساد وغياب الإصلاح، داعيًا إلى الإيمان والرجاء ومصارحة وطنية حقيقية. ووجّه نداءً للوحدة والتخلي عن المصالح الضيقة، مؤكدًا أن المحبة وحدها تشكّل سترة نجاة للبنان.

واختتمت الذكرى بإلقاء أكاليل الزهر في عرض البحر تكريمًا لأرواح الصيادين الراحلين.
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