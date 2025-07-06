"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى

أعلنت نعمت عون، اليوم الأحد، عن انضمام شخص من ذوي الإعاقة إلى فريق عمل .



وقالت في منشور عبر منصة “إكس”، إنه “للمرة الأولى في ، ينضم إلينا شخص من ذوي الإعاقة إلى فريق العمل”، وأضافت “أهلاً وسهلاً بك يا علي”.



ولفتت عون، إلى أن “هذه الخطوة ليست مجرد قرار توظيف، بل بداية لتطبيق كامل أحكام القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها رئيس الجمهورية في 10 نيسان 2025، واللتين تكفلان حقوقهم ومساواتهم مع الآخرين في جميع المجالات”.



وختمت، “وجود علي بيننا يذكّرنا يومياً بأن الإدماج ليس خياراً، بل حق لكل إنسان”.

للمرة الأولى في القصر الجمهوري، ينضم إلينا شخص من ذوي الإعاقة إلى فريق العمل.

أهلاً وسهلاً بك يا علي.



هذه الخطوة ليست مجرد قرار توظيف، بل بداية لتطبيق كامل أحكام القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها رئيس الجمهورية العماد في 10… pic.twitter.com/FCSWKYJ2wB — First Lady Nehmat Aoun - نعمت عون (@lbfirstlady) July 6, 2025 Advertisement