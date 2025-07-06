Advertisement

لبنان

"علي" ينضم الى فريق العمل في القصر الجمهوري.. هذا ما أعلنته السيدة الاولى

Lebanon 24
06-07-2025 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1387616-638874327587828826.jpeg
Doc-P-1387616-638874327587828826.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السيدة الأولى نعمت عون، اليوم الأحد، عن انضمام شخص من ذوي الإعاقة إلى فريق عمل القصر الجمهوري.

وقالت في منشور عبر منصة “إكس”، إنه “للمرة الأولى في القصر الجمهوري، ينضم إلينا شخص من ذوي الإعاقة إلى فريق العمل”، وأضافت “أهلاً وسهلاً بك يا علي”.

ولفتت عون، إلى أن “هذه الخطوة ليست مجرد قرار توظيف، بل بداية لتطبيق كامل أحكام القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 10 نيسان 2025، واللتين تكفلان حقوقهم ومساواتهم مع الآخرين في جميع المجالات”.

وختمت، “وجود علي بيننا يذكّرنا يومياً بأن الإدماج ليس خياراً، بل حق لكل إنسان”.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة تعيين عدنان عضوم مُستشاراً في القصر الجمهوري؟
lebanon 24
07/07/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري
lebanon 24
07/07/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "التنمية والوفاء" في بلدة القصر الحدودية
lebanon 24
07/07/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
منظّمة مالطا احتفلت بعيد شفيعها مار يوحنا المعمدان بحضور السيّدة الأولى
lebanon 24
07/07/2025 02:31:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:18 | 2025-07-06
16:00 | 2025-07-06
14:14 | 2025-07-06
16:08 | 2025-07-06
15:52 | 2025-07-06
15:34 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24