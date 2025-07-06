بالصور: غارات إسرائيلية مكثّفة على جنوب لبنان والبقاع.. تصعيد يستهدف هذه المناطق

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صعّد الطيران الحربي ، مساء اليوم، من وتيرة غاراته على والبقاع، مستهدفًا مناطق على امتداد السلسلتين الشرقية والغربية.وفي التفاصيل، شنت المقاتلات غارات متتالية على جرد فيلاوي – عند السفح الشرقي للسلسلة الغربية، كما استهدفت وادي والمنطقة الواقعة بين وصربا وحومين، وصولاً إلى أطراف بلدة أرزي جنوبًا.وامتد التصعيد إلى ، حيث أغارت الطائرات المعادية على ووادي الزينة وفلاوي ضمن السلسلة الغربية، تزامنًا مع غارات على جرود جنتا الواقعة شرق بلدة في السلسلة الشرقية.