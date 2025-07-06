Advertisement

لبنان

بالصور: غارات إسرائيلية مكثّفة على جنوب لبنان والبقاع.. تصعيد يستهدف هذه المناطق

Lebanon 24
06-07-2025 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1387625-638874337516576645.jpg
Doc-P-1387625-638874337516576645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صعّد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، من وتيرة غاراته على جنوب لبنان والبقاع، مستهدفًا مناطق على امتداد السلسلتين الشرقية والغربية.
Advertisement

وفي التفاصيل، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات متتالية على جرد فيلاوي – بوداي عند السفح الشرقي للسلسلة الغربية، كما استهدفت وادي كفرملكي والمنطقة الواقعة بين عين قانا وصربا وحومين، وصولاً إلى أطراف بلدة أرزي جنوبًا.

وامتد التصعيد إلى البقاع، حيث أغارت الطائرات المعادية على مرتفعات بوداي ووادي الزينة وفلاوي ضمن السلسلة الغربية، تزامنًا مع غارات على جرود جنتا الواقعة شرق بلدة النبي شيت في السلسلة الشرقية.
Image
Image
Image
 

مواضيع ذات صلة
الجزيرة: سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
07/07/2025 02:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: غارات تستهدف مواقع عسكرية لحزب الله في البقاع وفي جنوب لبنان
lebanon 24
07/07/2025 02:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... سلسلة غارات على الجنوب والبقاع
lebanon 24
07/07/2025 02:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة وقصف مدفعي مكثف على المناطق الغربية شمالي قطاع غزة
lebanon 24
07/07/2025 02:31:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:21 | 2025-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:08 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:18 | 2025-07-06
16:00 | 2025-07-06
16:08 | 2025-07-06
15:52 | 2025-07-06
15:34 | 2025-07-06
15:18 | 2025-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24