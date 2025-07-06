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اعتبر النائب أن "ما تبذله وشعبة المعلومات من جهود لضبط الأمن، يؤكد أن رهاننا في مكانه على والعسكرية لاستعادة هيبة الدولة".وشكرهم عبر منصة "أكس" اليوم "على توقيف أحد مسلحي العراضات في "، مؤكداً "الثقة بأن التوقيفات ستشمل كل متورط بمظاهر الاستقواء بالسلاح ومخالفة القانون".