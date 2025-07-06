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لبنان

الخير نوّه بجهود "الأمن الداخلي" و"المعلومات"

Lebanon 24
06-07-2025 | 14:42
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اعتبر النائب أحمد الخير أن "ما تبذله قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات من جهود لضبط الأمن، يؤكد أن رهاننا في مكانه على الأجهزة الأمنية والعسكرية لاستعادة هيبة الدولة".
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وشكرهم عبر منصة "أكس" اليوم "على توقيف أحد مسلحي العراضات في بيروت"، مؤكداً "الثقة بأن التوقيفات ستشمل كل متورط بمظاهر الاستقواء بالسلاح ومخالفة القانون".
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