جنوبا.. هذا ما حصل مع سيارة إسعاف خلال الضربات الاسرائيلية (فيديو)

أفادت مندوبة " " أنّه خلال توجه فريق من الهيئة الصحية لتفقد مكان عند أطراف بلدة ، تعرضت سيارة الإسعاف لحادث ما أدى لانقلابها وإصابة مسعفين اثنين بجروح.

يأتي ذلك عقب تصعيد اسرائيلي، استهدف عددا من المناطق في والبقاع، مساء اليوم، الأحد.