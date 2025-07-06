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لبنان

جنوبا.. هذا ما حصل مع سيارة إسعاف خلال الضربات الاسرائيلية (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2025 | 15:18
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أفادت مندوبة "لبنان24" أنّه خلال توجه فريق برج رحال من الهيئة الصحية لتفقد مكان الغارات عند أطراف بلدة ارزي، تعرضت سيارة الإسعاف لحادث ما أدى لانقلابها وإصابة مسعفين اثنين بجروح.
 
يأتي ذلك عقب تصعيد اسرائيلي، استهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع، مساء اليوم، الأحد.
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