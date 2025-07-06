جنوبا.. هذا ما حصل مع سيارة إسعاف خلال الضربات الاسرائيلية (فيديو)

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A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
A post shared by lebanon 24 (@lebanon24.news)
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّه خلال توجه فريق برج رحال من الهيئة الصحية لتفقد مكان الغارات عند أطراف بلدة ارزي، تعرضت سيارة الإسعاف لحادث ما أدى لانقلابها وإصابة مسعفين اثنين بجروح#lebanon24 pic.twitter.com/m9XnonTZkX
— Lebanon 24 (@Lebanon24) July 6, 2025
أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّه خلال توجه فريق برج رحال من الهيئة الصحية لتفقد مكان الغارات عند أطراف بلدة ارزي، تعرضت سيارة الإسعاف لحادث ما أدى لانقلابها وإصابة مسعفين اثنين بجروح#lebanon24 pic.twitter.com/m9XnonTZkX