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لبنان

لديه طريقته الخاصة للتعاطي مع ورقة براك.. هذا ما ابلغه حزب الله للمسؤولين

Lebanon 24
06-07-2025 | 16:08
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افادت مصادر "الحدث" بان  حزب الله أبلغ لبنان الرسمي أن لديه طريقته الخاصة للتعاطي مع ورقة المبعوث الأميركي توم براك، مشيرة الى ان رد لبنان لم يتطرق إلى سحب سلاح حزب الله باستثناء جنوبي الليطاني.
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ولفتت المصادر الى ان "اتفاق بين لبنان الرسمي وحزب الله أن يبقى الخلاف على مستوى "تباين" ولا يصل إلى "تضارب."

وختمت بالاشارة الى ان حزب الله طلب من الدولة اللبنانية أن ترد بشكل منفصل عنه.
 
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07/07/2025 02:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ردّ متكامل على ورقة براك قيد الاعداد و"حزب الله" ابلغ موقفه
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حزب الله يبلغ رده اليوم على ورقة براك.. هذا ما كشفته المعلومات
lebanon 24
07/07/2025 02:32:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: حزب الله طلب من الدولة اللبنانية أن ترد بشكل منفصل عنه على ورقة برّاك
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