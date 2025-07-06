لديه طريقته الخاصة للتعاطي مع ورقة براك.. هذا ما ابلغه حزب الله للمسؤولين

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افادت مصادر "الحدث" بان أبلغ الرسمي أن لديه طريقته الخاصة للتعاطي مع ورقة المبعوث الأميركي ، مشيرة الى ان رد لبنان لم يتطرق إلى سحب سلاح حزب الله باستثناء جنوبي .ولفتت المصادر الى ان "اتفاق بين لبنان الرسمي وحزب الله أن يبقى الخلاف على مستوى "تباين" ولا يصل إلى "تضارب."وختمت بالاشارة الى ان حزب الله طلب من أن ترد بشكل منفصل عنه.