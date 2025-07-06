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لبنان

توغّل وتجريف إسرائيلي في كفركلا

Lebanon 24
06-07-2025 | 18:18
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توغّلت جرّافات إسرائيلية محميّة بدبّابات ميركافا لمسافة أكثر من 200 متر ووصلت الى الطريق الرئيسي في محيط منطقة "بوابة فاطمة". كما تعمل على تجريف المكان وشقّ طريق ترابي وسط انتشار للجيش اللبناني.
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وتقدّمت آليات تابعة للجيش الاسرائيلي الى داخل بلدة كفركلا بعمق حوالي ٥٠٠ متر. وأكّدت المعلومات أن "هذه الآليات تقوم بأعمال جرف في البلدة".
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