توغّل وتجريف إسرائيلي في كفركلا

توغّلت جرّافات إسرائيلية محميّة بدبّابات ميركافا لمسافة أكثر من 200 متر ووصلت الى الطريق في محيط منطقة " ". كما تعمل على تجريف المكان وشقّ طريق ترابي وسط انتشار للجيش اللبناني.

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وتقدّمت آليات تابعة للجيش الاسرائيلي الى داخل بلدة كفركلا بعمق حوالي ٥٠٠ متر. وأكّدت المعلومات أن "هذه الآليات تقوم بأعمال جرف في البلدة".