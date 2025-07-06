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لبنان
توغّل وتجريف إسرائيلي في كفركلا
Lebanon 24
06-07-2025
|
18:18
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توغّلت جرّافات إسرائيلية محميّة بدبّابات ميركافا لمسافة أكثر من 200 متر ووصلت الى الطريق
الرئيسي
في محيط منطقة "
بوابة فاطمة
". كما تعمل على تجريف المكان وشقّ طريق ترابي وسط انتشار للجيش اللبناني.
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وتقدّمت آليات تابعة للجيش الاسرائيلي الى داخل بلدة كفركلا بعمق حوالي ٥٠٠ متر. وأكّدت المعلومات أن "هذه الآليات تقوم بأعمال جرف في البلدة".
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