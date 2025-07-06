"حزام ناري" إسرائيلي من الجنوب إلى البقاع تزامنا مع وصول برّاك

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إستبق العدو الاسرائيلي زيارة الموفد الأميركي توماس برّاك المقررة اليوم بحزام نازي متنقل بين الجنوب والبقاع.وشنت طائرة حربية إسرائيلية شنّت 3 غارات استهدفت جرود بلدتي وفلاوي في السلسلة الغربية.وفي الجنوب سجلت غارات متتالية استهدفت مجرى في أطراف بلدة أرزي - القاسمية، والوادي الفاصل بين أرزي والزرارية، ما أدى إلى إصابة مسعفَين اثنين من فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال تفقدهم موقع . كما طالت غارتان محيط بلدة بصليا في إقليم التفاح.وشهدت المناطق الحدودية توغلات إسرائيلية جديدة، حيث قام الجيش بتوغل في بلدة كفركلا وتجريف طريق ترابية قرب الجدار عند بوابة فاطمة، بالإضافة إلى توغل آخر في منطقة خلة وردة في .وكتبت" نداء الوطن": الجيش الإسرائيلي استبق وصول برّاك إلى ، بموجة غارات وصفها بالـ "استثنائية" على أهداف نوعية شملت بنى تحتية لـ " جنوبًا وبقاعًا، ما اعتـُبر مؤشرًا على رفض المسبق لمضمون الردّ اللبناني وتمهيدًا لضربات أعنف وأوسع نطاقًا.