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لبنان

"حزام ناري" إسرائيلي من الجنوب إلى البقاع تزامنا مع وصول برّاك

Lebanon 24
06-07-2025 | 23:04
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إستبق العدو الاسرائيلي زيارة الموفد الأميركي توماس برّاك المقررة اليوم بحزام نازي متنقل بين الجنوب والبقاع.
وشنت طائرة حربية إسرائيلية شنّت 3 غارات استهدفت جرود بلدتي بوداي وفلاوي في السلسلة الغربية.
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وفي الجنوب سجلت غارات متتالية استهدفت مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة أرزي - القاسمية، والوادي الفاصل بين أرزي والزرارية، ما أدى إلى إصابة مسعفَين اثنين من فريق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية خلال تفقدهم موقع الغارات. كما طالت غارتان محيط بلدة بصليا في إقليم التفاح.
وشهدت المناطق الحدودية اللبنانية توغلات إسرائيلية جديدة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتوغل في بلدة كفركلا وتجريف طريق ترابية قرب الجدار عند بوابة فاطمة، بالإضافة إلى توغل آخر في منطقة خلة وردة في عيتا الشعب.

وكتبت" نداء الوطن": الجيش الإسرائيلي استبق وصول برّاك إلى بيروت، بموجة غارات وصفها بالـ "استثنائية" على أهداف نوعية شملت بنى تحتية لـ حزب الله" جنوبًا وبقاعًا، ما اعتـُبر مؤشرًا على رفض تل أبيب المسبق لمضمون الردّ اللبناني وتمهيدًا لضربات أعنف وأوسع نطاقًا.
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