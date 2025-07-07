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لبنان

سلاح المخيمات.. "خارج النقاش"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-07-2025 | 01:15
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غاب الحديث في الأوساط السياسية والأمنية عن ملف تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية، ليتركّز النقاش اليوم حصراً على سلاح حزب الله.
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ويأتي هذا التحوّل بعد أن تبيّن للدولة، بشكل لا يقبل الشك، حجم التعقيدات الأمنية والسياسية المرتبطة بالمخيمات، ما جعل أي محاولة لمعالجة هذا الملف مؤجلة إلى أجل غير مسمى.
هذا الواقع أعاد النقاش حول مسألة السلاح غير الشرعي بكاملها إلى نقطة الصفر، خصوصًا في ظل غياب رؤية شاملة ومتوازنة، وعدم القدرة على معالجة الملفات الحساسة بمعايير موحّدة، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات والتجاذبات الداخلية.
 
المصدر: لبنان 24
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