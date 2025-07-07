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لبنان
غيابٌ مريب… وتساؤلات في الكواليس
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-07-2025
|
01:45
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رصدت أوساط إعلامية غياباً ملحوظاً لإحدى الشخصيات المحسوبة على "محور
المقاومة
" عن الشاشات
اللبنانية
والعربية، بعد أن كانت تحضر بانتظام في البرامج والمداخلات الإعلامية خلال السنوات الماضية.
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وقد أثار هذا الغياب المفاجئ تساؤلات في الكواليس، خصوصاً أن هذه الشخصية اختفت بالكامل، حتى عن الوسائل المحسوبة على الخط نفسه.
ويشير متابعون إلى أن هذه الشخصية باتت "خارج التغطية كلياً"، إذ تعذّر على أكثر من جهة إعلامية وسياسية الوصول إليها أو التواصل معها خلال الفترة الماضية، من دون توضيح أو تفسير. هذا الصمت المستمر زاد من غموض المشهد، وترك الباب مفتوحاً على تأويلات متعددة.
المصدر:
لبنان 24
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