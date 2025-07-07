غيابٌ مريب… وتساؤلات في الكواليس

Advertisement

رصدت أوساط إعلامية غياباً ملحوظاً لإحدى الشخصيات المحسوبة على "محور " عن الشاشات والعربية، بعد أن كانت تحضر بانتظام في البرامج والمداخلات الإعلامية خلال السنوات الماضية.وقد أثار هذا الغياب المفاجئ تساؤلات في الكواليس، خصوصاً أن هذه الشخصية اختفت بالكامل، حتى عن الوسائل المحسوبة على الخط نفسه.ويشير متابعون إلى أن هذه الشخصية باتت "خارج التغطية كلياً"، إذ تعذّر على أكثر من جهة إعلامية وسياسية الوصول إليها أو التواصل معها خلال الفترة الماضية، من دون توضيح أو تفسير. هذا الصمت المستمر زاد من غموض المشهد، وترك الباب مفتوحاً على تأويلات متعددة.