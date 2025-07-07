Advertisement

لبنان

غيابٌ مريب… وتساؤلات في الكواليس

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-07-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1387771-638874731688632126.jpg
Doc-P-1387771-638874731688632126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رصدت أوساط إعلامية غياباً ملحوظاً لإحدى الشخصيات المحسوبة على "محور المقاومة" عن الشاشات اللبنانية والعربية، بعد أن كانت تحضر بانتظام في البرامج والمداخلات الإعلامية خلال السنوات الماضية.
Advertisement
وقد أثار هذا الغياب المفاجئ تساؤلات في الكواليس، خصوصاً أن هذه الشخصية اختفت بالكامل، حتى عن الوسائل المحسوبة على الخط نفسه.
ويشير متابعون إلى أن هذه الشخصية باتت "خارج التغطية كلياً"، إذ تعذّر على أكثر من جهة إعلامية وسياسية الوصول إليها أو التواصل معها خلال الفترة الماضية، من دون توضيح أو تفسير. هذا الصمت المستمر زاد من غموض المشهد، وترك الباب مفتوحاً على تأويلات متعددة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
روبي: أحببتُ دوري في "إخواتي" وتجربة الكواليس كانت عائلية
lebanon 24
07/07/2025 09:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24
منشور مُريب من أدرعي: لقد أعذر من أنذر!
lebanon 24
07/07/2025 09:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يكشف الكواليس.. نتنياهو في محادثات مع حماس؟
lebanon 24
07/07/2025 09:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التشكيلات الديبلوماسيّة أقرّت... ماذا في الكواليس؟
lebanon 24
07/07/2025 09:32:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-07-07
02:00 | 2025-07-07
02:19 | 2025-07-07
02:15 | 2025-07-07
01:34 | 2025-07-07
01:30 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24