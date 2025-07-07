حوادث سير قاتلة تخطف أرواح اللبنانيين على الطرقات.. ما أسبابها؟

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يخطف الموت يوميا عددا من اللبنانيين نتيجة حوادث سير قاتلة تزايدت في الأيام الأخيرة، ويسجل يوميا مقتل ما بين شخصين أو 3 أشخاص على الطرقات في ، فما أسباب زيادة حوادث السير مؤخرا؟يُشير خبير في حوادث السير عبر "" إلى ان "الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث هي السرعة الزائدة والتشتت والتلهي في أثناء القيادة بسبب استخدام الهواتف الخلوية وتعاطي ، إضافة إلى استمرار غياب المُعاينة الميكانيكية وبالتالي سير سيارات وشاحنات على الطرقات تُشكل خطرا على حياة الناس".ولفت أيضا إلى "ان الأوضاع الاقتصادية منذ عام 2019 أدت إلى تدهور حالة الطرق وضعف الميزانيات المخصصة لصيانتها ما أسهم في زيادة الحوادث إضافة إلى عدم وجود إنارة على الطرقات".واعتبر الخبير أن "التوعية المرورية وحدها لا تكفي للحد من حوادث السير بل يجب أن يرافقها سنّ قوانين صارمة وتنفيذها والمحاسبة على عدم تطبيقها".يُشار إلى ان عدد القتلى سنويا في لبنان جراء حوادث السير يُقدر ما بين 450 و700 قتيل في حين يتراوح عدد الجرحى ما بين 10 آلاف و15 ألفا.