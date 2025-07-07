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لبنان

عمليات دهم وتوقيف... الجيش يوقف 22 مطلوبا

Lebanon 24
07-07-2025 | 01:27
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:
•    دهم منازل في منطقة الشويفات - عاليه، وتوقيف المواطن (م.ص.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.
•    دهم منازل في منطقة البوشرية - المتن وتوقيف 19 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.
•    توقيف المواطن (ا.س.) في بلدة شمسطاربعلبك لحيازته مسدسًا حربيًّا.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القبةطرابلس المواطن (ه.ع.) لإقدامه على كتابة شعار مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي على جدار في المنطقة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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