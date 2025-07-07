عمليات دهم وتوقيف... الجيش يوقف 22 مطلوبا

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صدر عن – البيان الآتي:ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من منازل مطلوبين وأوقفت ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:• دهم منازل في - عاليه، وتوقيف المواطن (م.ص.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.• دهم منازل في منطقة - المتن وتوقيف 19 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي دون أوراق قانونية.• توقيف المواطن (ا.س.) في بلدة – لحيازته مسدسًا حربيًّا.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في – المواطن (ه.ع.) لإقدامه على كتابة شعار مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي على جدار في المنطقة.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.