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لبنان
عمليات دهم وتوقيف... الجيش يوقف 22 مطلوبا
Lebanon 24
07-07-2025
|
01:27
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صدر عن
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
البيان الآتي:
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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها
المؤسسة العسكرية
في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من
مديرية المخابرات
منازل مطلوبين وأوقفت ٢١ شخصًا وفقًا لما يلي:
• دهم منازل في
منطقة الشويفات
- عاليه، وتوقيف المواطن (م.ص.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.
• دهم منازل في منطقة
البوشرية
- المتن وتوقيف 19 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي
اللبنانية
دون أوراق قانونية.
• توقيف المواطن (ا.س.) في بلدة
شمسطار
–
بعلبك
لحيازته مسدسًا حربيًّا.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في
منطقة القبة
–
طرابلس
المواطن (ه.ع.) لإقدامه على كتابة شعار مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي على جدار في المنطقة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف
القضاء
المختص.
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