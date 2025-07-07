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لبنان

الرئيس سليمان: تغيّر مفهوم الاستراتيجية الدفاعية بعد انتهاك مبدأ تحييد لبنان

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:25
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "تغيّر مفهوم الاستراتيجية الدفاعية بعد انتهاك مبدأ تحييد لبنان، الذي أُقرّ بالإجماع في وثيقة إعلان بعبدا، ثم الدخول المجاني والعبثي وبالانفراد في حرب الإسناد، وما خلّفته من دمار وقتلى وجرحى وإعاقات، إضافة إلى انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني، وتفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله".
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وتابع: "باتت الاستراتيجية الدفاعية بالمفهوم السابق تقتصر اليوم على جداول زمنية لتسليم السلاح. اما استراتيجية الامن القومي والدفاع الوطني فيضعها الجيش اللبناني، وتُؤمَّن مستلزماتها ضمن المجلس الأعلى للدفاع، وليس على طاولة هيئة الحوار الوطني. أما الحوار، فيبقى ضرورة في لبنان التعددي والمتنوع، من أجل المضي في تطبيق الدستور وبخاصة للحفاظ على الشرعية الميثاقية المنصوص عنها في البند ي من مقدمة الدستور. كما يهدف الحوار الى دعم جهود السلطات الدستورية في عملية نهوض الدولة وتطبيق سياستها العامة".
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