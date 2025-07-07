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لبنان
الرئيس سليمان: تغيّر مفهوم الاستراتيجية الدفاعية بعد انتهاك مبدأ تحييد لبنان
Lebanon 24
07-07-2025
|
03:25
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قال الرئيس
العماد ميشال سليمان
في تصريح اليوم: "تغيّر مفهوم الاستراتيجية الدفاعية بعد انتهاك مبدأ تحييد
لبنان
، الذي أُقرّ بالإجماع في وثيقة إعلان
بعبدا
، ثم الدخول المجاني والعبثي وبالانفراد في حرب الإسناد، وما خلّفته من دمار وقتلى وجرحى وإعاقات، إضافة إلى انتشار
الجيش اللبناني
جنوب
الليطاني
، وتفكيك المنشآت العسكرية التابعة لحزب الله".
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وتابع: "باتت الاستراتيجية الدفاعية بالمفهوم السابق تقتصر اليوم على جداول زمنية لتسليم السلاح. اما استراتيجية الامن القومي والدفاع الوطني فيضعها الجيش اللبناني، وتُؤمَّن مستلزماتها ضمن
المجلس الأعلى للدفاع
، وليس على طاولة
هيئة الحوار الوطني
. أما الحوار، فيبقى ضرورة في لبنان التعددي والمتنوع، من أجل المضي في تطبيق
الدستور
وبخاصة للحفاظ على الشرعية الميثاقية المنصوص عنها في البند ي من مقدمة الدستور. كما يهدف الحوار الى دعم جهود السلطات الدستورية في عملية نهوض الدولة وتطبيق سياستها العامة".
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