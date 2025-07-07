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لبنان

بعد توغل 3 جرافات ليلا.. هذا ما قام الجيش الإسرائيلي في كفركلا

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:30
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توغّلت ليلًا 3 جرافات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي وقامت بأعمال تجريف وحفر داخل بلدة كفركلا. 
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وقد عمدت القوّة المعادية فجر اليوم ٳلى تنفيذ حفريات وجرف في محيط محطة شلهوب بعدما قام الجيش الإسرائيلي بتفجيرها أثناء العدوان الإسرائيلي.
 
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