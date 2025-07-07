بعد توغل 3 جرافات ليلا.. هذا ما قام الجيش الإسرائيلي في كفركلا

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توغّلت ليلًا 3 جرافات تابعة لجيش العدو وقامت بأعمال تجريف وحفر داخل بلدة كفركلا.وقد عمدت القوّة المعادية فجر اليوم ٳلى تنفيذ حفريات وجرف في محيط محطة بعدما قام الجيش الإسرائيلي بتفجيرها أثناء العدوان الإسرائيلي.