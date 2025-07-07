الاولى في العالم: "توصيات الرباط" بموضوع الاقتراح الذي تقدم به لبنان بانشاء "محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية"

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بتاريخ ٢ و٣ ، عقدت منظمة المحاكم العدلية الفرنكوفونية AHJUCAF، مؤتمرها الثامن في الرباط بعنوان: " المحكمة النموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية".وتضم المنظمة ٤٨ محكمة عدلية عليا في ٤٨ بلدا ناطقا كليا او جزئيا باللغة الفرنسبة موزعا على أربع قارات.شارك الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود في المؤتمر، ممثلا بالقاضي رندى كفوري، رئيسة غرفة لدى شرفا. كما شارك القاضي رودني ضو، بصفته قاض ملحق بأمانة سر الاعلى وممثلا للمنظمة لدى محكمة التمييز اللبنانية.وقد ألقت القاضي كفوري في المؤتمر كلمة شددت فيها على دور المحاكم العليا وموقعها، وتناولت سبل تأمين استقلالية القاضي في عمله واستقلالية مؤسسة .كما كانت كلمة لامين عام المنظمة، القاضي الفرنسي جان-بول جان، اشار فيها الى أن فكرة إنشاءمحكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية، والتي أطلقها الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللبنانية القاضي سهيل عبود في العام ٢٠٢٠ عندما كان رئيسا للمنظمة،تبلورت بعد موافقة مكتب المنظمة عليها بالإجماع، ومن خلال ما صدر من توصيات عن هذا المؤتمر بهذا الخصوص والتي تعتبر الأولى في العالم.اما أبرز هذه التوصيات، والتي أطلق عليها "توصيات الرباط"، يتعلق بكيفية وضع أسس لهذه المحكمة التي تتميز باستقلاليتها ودورها الأساسي في ضمان عدالة مثالية وتعزيز الشفافية وثقة المواطن بالقضاء.كما نوه امين عام المنظمة بالدور المميز والمهم الذي تضطلع به محكمة التمييز اللبنانية في المنظمة، بالرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهتها خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.يذكر أنه في ختام المؤتمر التأمت الجمعية العمومية للمنظمة وانتخبت بالإجماع القاضي محمد عبد النباوي، الرئيس الاول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية في المغربية، رئيسا للمنظمة، والقاضي سهيل عبود، الرئيس الاول لمحكمة التمييز اللبنانية، رئيس مجلس القضاء الاعلى، عضوا في مكتب المنظمة وبالتالي ، وأصبح مكتبها الجديد يضم، إضافة إلى محكمة النقض في ومحكمة التمييز في ، المحاكم العدلية العليا في وسويسرا وكندا والمغرب وبنين والسنغال وجمهورية الكونغو .