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لبنان
بيان من حزب الله بشأن اعتقال إسرائيل مدير مدير مكتب قناة الميادين ناصر اللحام
Lebanon 24
07-07-2025
|
04:40
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أصدرت العلاقات الإعلامية في
حزب الله
بيانا بشأن اعتقال
إسرائيل
مدير مكتب
قناة الميادين
ناصر
اللحام
، جاء فيه: "تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله اعتقال قوات
الاحتلال
مدير مكتب قناة الميادين في فلسطين المحتلة الزميل ناصر اللحام، والذي يأتي في سياق النهج
الإسرائيلي
المستمر لطمس كل حقيقة، وإسكات كل صوت حرّ، وحجب كل صورة تفضح وجهه الإجرامي وتوثق جرائمه ومجازره بحق المدنيين في غزة وكل المنطقة. "
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أضاف البيان: "إن العلاقات الإعلامية تعبّر عن تضامنها الكامل مع الزميل ناصر اللحام، ومع قناة الميادين، ومع كل الصحافيين والإعلاميين الشجعان الذين يعملون في قلب المخاطر من أجل نقل الحقيقة، وفي مواجهة عدو لا يتوانى عن استهدافهم وقتلهم خارقًا بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية. وتدعو كافة الهيئات الإعلامية والمنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط بكل الوسائل المتاحة على العدو للإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل ناصر اللحام."
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