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لبنان

بيان من حزب الله بشأن اعتقال إسرائيل مدير مدير مكتب قناة الميادين ناصر اللحام

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:40
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أصدرت العلاقات الإعلامية في حزب الله بيانا بشأن اعتقال إسرائيل مدير مكتب قناة الميادين ‏ناصر اللحام، جاء فيه: "تدين العلاقات الإعلامية في حزب الله اعتقال قوات الاحتلال مدير مكتب قناة الميادين في ‏فلسطين‎ ‎المحتلة الزميل ناصر اللحام، والذي يأتي في سياق النهج الإسرائيلي المستمر لطمس كل حقيقة، ‏وإسكات كل صوت حرّ، وحجب كل صورة تفضح وجهه الإجرامي وتوثق جرائمه ومجازره بحق المدنيين ‏في غزة وكل المنطقة. ‏"
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أضاف البيان: "إن العلاقات الإعلامية تعبّر عن تضامنها الكامل مع الزميل ناصر اللحام، ومع قناة الميادين، ومع كل ‏الصحافيين والإعلاميين الشجعان الذين يعملون في قلب المخاطر من أجل نقل الحقيقة، وفي مواجهة عدو لا ‏يتوانى عن استهدافهم وقتلهم خارقًا بذلك كل المواثيق والقوانين الدولية. وتدعو كافة الهيئات الإعلامية ‏والمنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذه الجريمة، والضغط بكل الوسائل المتاحة على العدو للإفراج ‏الفوري وغير المشروط عن الزميل ناصر اللحام.‏"
 
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