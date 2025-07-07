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لبنان

العلاّمة الحاج: الجميع عليه أن يقف خلف الدولة

Lebanon 24
07-07-2025 | 04:47
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أحيا رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الاسلامية وحوار الاديان العلامة الشيخ محمد حسين الحاج، العاشر من محرم، وقال: "إن الحركة السياسية في مقارعة الظلم والوقوف أمام التحديات تبدأ من مدرسة الإمام الحسين، الذي علّم الشعوب الحرة أن الحاكم الجائر والفاسد يجب القيام والوقوف أمامه والاعتراض عليه رغم جبروته وقدرته، وأن العده والعديد لا يمنع الأحرار من كلمة حق أمام سلطان جائر".
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ودعا الدولة إلى "التمسك بمحاربة الفساد والمفسدين وإعطاء الأولوية للمهمشين وذوي الحقوق المهدورة، لأن أهمية الدولة والنظام في ما يقدمه لمواطنيه، وأن حق المواطنة يجب تربية الأجيال عليها، بالابتعاد عن المذهبية والفئوية وعدم إثارة النعرات بين الفئات، وتغليب لغة العلم والعقل". مؤكداً أن جمعية الإمام المهدي الخيرية لإحياء شعائر أهل البيت، التي تحيي ذكرى عاشوراء من أوائل المؤسسات الدينية والثقافية والفكرية في لبنان بتعليم وتعميم الفكر الديني المنفتح على الآخر، وأن الدين أخلاق وإنسانية".

وختم بأن "الجميع عليه أن يقف خلف الدولة وعلى الدولة الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم حتى لا يتحول الدفاع إلى واجب على كل مواطن وشريف وغيور على بلده".
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