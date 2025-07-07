العلاّمة الحاج: الجميع عليه أن يقف خلف الدولة

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أحيا رئيس المجمع الثقافي للبحوث والدراسات الاسلامية وحوار الاديان العلامة ، العاشر من محرم، وقال: "إن الحركة السياسية في مقارعة الظلم والوقوف أمام التحديات تبدأ من مدرسة الإمام الحسين، الذي علّم الشعوب الحرة أن الحاكم الجائر والفاسد يجب القيام والوقوف أمامه والاعتراض عليه رغم جبروته وقدرته، وأن العده والعديد لا يمنع الأحرار من كلمة حق أمام سلطان جائر".ودعا الدولة إلى "التمسك بمحاربة الفساد والمفسدين وإعطاء الأولوية للمهمشين وذوي الحقوق المهدورة، لأن أهمية الدولة والنظام في ما يقدمه لمواطنيه، وأن حق المواطنة يجب تربية الأجيال عليها، بالابتعاد عن المذهبية والفئوية وعدم إثارة النعرات بين الفئات، وتغليب لغة والعقل". مؤكداً أن جمعية الإمام الخيرية لإحياء شعائر أهل البيت، التي تحيي من أوائل المؤسسات والثقافية والفكرية في بتعليم وتعميم الفكر الديني المنفتح على الآخر، وأن الدين أخلاق وإنسانية".وختم بأن "الجميع عليه أن يقف خلف الدولة وعلى الدولة الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم حتى لا يتحول الدفاع إلى واجب على كل مواطن وشريف وغيور على بلده".