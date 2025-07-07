Advertisement

لبنان

تغييرات كبيرة.. ماذا تشهد الساحة الفلسطينية في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-07-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1387895-638874870397721622.jpeg
Doc-P-1387895-638874870397721622.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجهُ الأنظار إلى ما ستؤول إليه الأوضاع على الساحة الفلسطينية داخل لبنان، وذلك بعد قراراتٍ أصدرتها السلطة الفلسطينية في رام الله قضت بموجبها بإجراء تعديلات جوهرية على عمل مسؤوليها في لبنان لاسيما تقليص مهام السفير أشرف دبور وإعفائه من منصب نائب المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد.
Advertisement
 
ومؤخراً، سرت أنباء تفيد بتعيين سفير آخر من آل نحلة بدلاً من دبور في لبنان، لكن هذا الأمر ليس صحيحاً إطلاقاً كما أنه لم يصدر أي قرارٍ رسميّ بشأن تعيين سفير جديد لفلسطين في لبنان، وفق ما كشفت معلومات "لبنان24".
 
لكن في المقابل، تقول مصادر حركة "فتح" لـ"لبنان24" إنَّ قرار إعفاء دبور من مهامه كنائب لـ"المشرف العام" جاء على خلفية عرقلة عمل لجنة أتت إلى لبنان ومعنية بالأمن الوطني الفلسطيني، إذ طلب من مسؤولين إثنين وهما توفيق عبدالله ومحمد فخري عدم حضور الإجتماع، ما أثار حفيظة السلطة الفلسطينية في رام الله.
 
وتبيّن، وفق المعلومات، إنه حينما تم سؤال عبدالله وفخري عن سبب عدم حضورهما، أبلغا المعنيين أنهما يتلقيان تعليماتهما من "نائب المشرف العام"، ما استدعى تحركاً سريعاً من قبل القيادة الفلسطينية وإعفاء دبور من مهامه المتصلة بالمنصب المذكور، مع استمراره بمنصبه كسفير حتى كتابة هذه السطور.
 
ووفقاً للمصادر، فإنه جرى تعيين العميد إبراهيم الخطيب بدلاً من توفيق عبدالله في منطقة صور، فيما تم أيضاً تعيين العميد خالد الشايب في منطقة صيدا، مشيرة إلى أنّ القرار باعتماد الأسماء الجديدة لم يصدر رسمياً، لكن التبليغ تم "هاتفياً" مؤخراً. 
 
ترتيبات البيت الداخلي
 
المصادر عينها كشفت لـ"لبنان24" إنَّ الساحة الفلسطينية في لبنان ستشهدُ ترتيبات كثيرة وعديدة، مشيرة إلى أنه سيتمّ اتخاذ مجموعات قرارات عديدة قد تصلُ فعلياً إلى إقالة دبور نهائياً من منصبه كـ"سفير"، فيما ستكون هناك قرارات أخرى أيضاً تتصل بإصلاحات وتغييرات ومعالجة مكامن فساد.
 
وأوضحت المصادر أنّ هناك 3 لجان من السلطة الفلسطينية وصلت إلى لبنان، الأولى وهي لجنة الخارجية المعنية بمتابعة وضع السفارة الفلسطينية في بيروت، والثانية هي لجنة مفوضية الإعلام المعنية بوضع الإعلام الفلسطيني في لبنان بالإضافة إلى اللجنة الثالثة المخولة النظر بوضع قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وكانت برئاسة اللواء إبراهيم العبد.
 
وأوضحت المصادر أنَّ اللجنتين الأولى والثانية غادرتا بيروت، وعلى ضوء تقاريرهما ستتخذ السلطة الفلسطينية قرارات محورية وجوهرية. أما على صعيد اللجنة المعنية بالأمن الوطني، فهي ما زالت في لبنان تتابع اجتماعاتها وذلك بعدما وصلت في وقتٍ متأخر إلى بيروت بعكس للجان أخرى وصلت في أوقاتٍ سابقة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بزشكيان: أميركا انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل
lebanon 24
07/07/2025 19:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مساءً... ماذا تشهد مباني الضاحية؟
lebanon 24
07/07/2025 19:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان بعد رفع "عقوبات سوريا"؟ خبيرٌ يتحدّث
lebanon 24
07/07/2025 19:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: أعتقد أن مجلس الشيوخ سيجري تغييرات كبيرة على مشروع قانون الضرائب
lebanon 24
07/07/2025 19:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:38 | 2025-07-07
11:01 | 2025-07-07
11:55 | 2025-07-07
11:28 | 2025-07-07
11:10 | 2025-07-07
10:53 | 2025-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24