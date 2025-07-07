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لبنان

إلى سالكي طريق صيدا.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
07-07-2025 | 05:10
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قطع السير عند أوتوستراد الشماع في صيدا، مسرب مجدليون حارة صيدا نزولا، بسبب حادثة انقلاب شاحنة محملة بأسياخ حديد  على الأوتوستراد . (الوكالة الوطنية)
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