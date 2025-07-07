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لبنان

قنبلة حارقة تشعل النيران في أحراج شيحين جنوبًا

Lebanon 24
07-07-2025 | 05:10
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ألقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، صباح اليوم، قنبلة حارقة على المنطقة الحرجية في بلدة شيحين، ما أدى إلى اندلاع حريق واسع في الأحراج.
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